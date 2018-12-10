У Лондоні продають квартиру сестер Міддлтон: фото

Батьки Кейт і Піппи Міддлтон виставили на продаж триповерхову квартиру у Лондоні, в якій раніше жили сестри.

Відзначається, що продати квартиру хочуть за 2,5 мільйона доларів. Хоча у 2002 році, коли вона купувалася, батьки герцогині Кембриджської віддали за неї 780 тисяч фунтів стерлінгів.

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Квартира сестер Міддлтон

Відомо, що у квартирі сестер Міддлтон є три спальні, дві ванні кімнати та вітальня. Вікна квартири виходять і на схід, і на захід, завдяки чому в приміщенні впродовж дня багато світла.

Також квартира обставлена ​​вишуканими дорогими меблями. Інтер'єр виконаний у спокійних тонах.

Причина продажу точно невідома. Однак британські ЗМІ припускають, що квартира у сімействі Міддлтон – просто зайва, так як у ній ніхто не живе. Старша дочка – Кейт – мешкає з чоловіком принцом Вільямом і їхніми трьома дітьми у Кенсингтонському палаці. А молодша – Піппа – вийшла заміж за мільйонера Джеймса Меттьюз і проживає у п'ятиповерховому особняку в Лондоні.

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