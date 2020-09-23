Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини

  • 18
У Лондоні продається найвужчий будинок - фото 1
У Лондоні продається найвужчий будинок / winkworth

У Лондоні виставили на продаж незвичайний будинок, ширина якого становить всього 1,8 метра. Це найвужча будівля у місті з загальною площею у 96 квадратних метрів.

Будинок побудований з цегли, пофарбованої у темно-синій колір. І варто зазначити, що попри очікувану скромність житла, його загальна площа становить аж 96 квадратних метрів. Всередині 5-поверхової будівлі розмістилися 2 вітальні, 2 спальні, 2 ванні кімнати, кухня і відкрита тераса з садом.

Це цікаво: У США продають квартиру з вічним запасом пива

Власником будинку є лондонський юрист. Він переїздить, тому змушений продати своє житло. Охочому придбати унікальну нерухомість доведеться викласти близько 1,2 мільйона доларів. Раніше у цій будівлі розташовувався магазин з капелюхами.

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426924
У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426927
У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426923

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426928

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426929

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426930

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426931

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426932

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426933

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426925

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426934

У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини - фото 426926

Читайте також: Архітектори звели ідеальний дім для відпочинку в Нідерландах: фото

Джерело: winkworth
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 137
Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
  • 19 вересня, 21:54
  • 10080
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 102
Загрузка...
Новини