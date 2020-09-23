У Лондоні продають будинок шириною лише 1,8 метра: фото помешкання зсередини

У Лондоні виставили на продаж незвичайний будинок, ширина якого становить всього 1,8 метра. Це найвужча будівля у місті з загальною площею у 96 квадратних метрів.

Будинок побудований з цегли, пофарбованої у темно-синій колір. І варто зазначити, що попри очікувану скромність житла, його загальна площа становить аж 96 квадратних метрів. Всередині 5-поверхової будівлі розмістилися 2 вітальні, 2 спальні, 2 ванні кімнати, кухня і відкрита тераса з садом.

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Власником будинку є лондонський юрист. Він переїздить, тому змушений продати своє житло. Охочому придбати унікальну нерухомість доведеться викласти близько 1,2 мільйона доларів. Раніше у цій будівлі розташовувався магазин з капелюхами.

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