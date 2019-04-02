ООН назвала чисельність населення Землі у 2019 році

Чисельність населення Землі у 2019 році перевищила позначку у 7,7 мільярда осіб, про це йдеться в доповіді, представленій на 52-й основній сесії Комісії ООН з народонаселення та розвитку.

Зараз на планеті живе 7,7 мільярда людей, але ця цифра постійно зростає. Вже до 2050 року населення Землі складе приблизно 9,7 мільярда осіб.

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Населення Землі зростає

"Подальше зростання населення Землі і очікуване зростання добробуту нададуть додатковий тиск на природні ресурси і екосистему", – роблять висновок у документі.

За словами першого заступника Генсека ООН Аміни Мохаммед, за останні 25 років значно скоротилася кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, на 40% знизилися масштаби материнської смерті та істотно збільшилася тривалість життя людей.

У доповіді також йдеться про те, що до кінця століття чисельність населення досягне позначки у 11 мільярдів.

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