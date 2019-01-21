У Лондоні назвали найкращий фільм 2018 року

Лондонський гурток кінокритиків оголосив головний фільм року.

Щорічну премію за найкращий фільм року отримала стрічка режисера Альфонсо Куарона Рома. Сам автор був визнаний найкращим режисером.

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Гучний фільм Фаворитка, знятий Йоргосом Лантімосом, отримав чотири нагороди з десяти номінацій. Картина була визнана найкращою британським/ірландським фільмом року і отримала приз за найкращий сценарій. Крім того, Олівія Коулман, яка зіграла у фільмі королеву Анну, визнана найкращою актрисою, а Рейчел Вайс – кращою актрисою другого плану.

Картина польського режисера Павла Павликовського Холодна війна нагороджена як найкращий іноземний фільм. Головним актором року кінокритики назвали Ітана Хоука за роль Ернста Толлера в стрічці Пола Шредера Щоденник пастиря. Нагороду за роль другого плану отримав Річарда Грант за роль у фільмі Чи зможете ви мене пробачити?

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