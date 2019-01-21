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У Лондоні назвали найкращий фільм 2018 року

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Гучний фільм Фаворитка отримав чотири нагороди з десяти номінацій - фото 1
Гучний фільм Фаворитка отримав чотири нагороди з десяти номінацій / The National

Лондонський гурток кінокритиків оголосив головний фільм року.

Щорічну премію за найкращий фільм року отримала стрічка режисера Альфонсо Куарона Рома. Сам автор був визнаний найкращим режисером.

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Гучний фільм Фаворитка, знятий Йоргосом Лантімосом, отримав чотири нагороди з десяти номінацій. Картина була визнана найкращою британським/ірландським фільмом року і отримала приз за найкращий сценарій. Крім того, Олівія Коулман, яка зіграла у фільмі королеву Анну, визнана найкращою актрисою, а Рейчел Вайс – кращою актрисою другого плану.

Картина польського режисера Павла Павликовського Холодна війна нагороджена як найкращий іноземний фільм. Головним актором року кінокритики назвали Ітана Хоука за роль Ернста Толлера в стрічці Пола Шредера Щоденник пастиря. Нагороду за роль другого плану отримав Річарда Грант за роль у фільмі Чи зможете ви мене пробачити?

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Джерело: criticscircle
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