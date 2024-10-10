У Лондоні на аукціон виставлять костюм Бетмена та шолом штурмовика із "Зоряних війн"

На аукціоні Propstore у Лондоні продадуть реквізит зі зйомок легендарних стрічок "Зоряні війни", "Бетмен" та "Хороший, поганий і злий" із Клінтом Іствудом. За продані речі планують виручити понад 13 млн доларів.

Лондонський аукціонний дім виставить на продаж костюми і реквізити із телешоу та кінофільмів з 14 по 15 листопада, а в наступні два дні буде проведено онлайн-торги. Про це пише Reuters.

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Propstore продасть понад 1800 лотів на своєму щорічному живому аукціоні. За оцінками експертів, він може принести понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів (13,1 мільйона доларів США).

На торги виставлені речі, які носили або використовували деякі з найвідоміших голлівудських акторів під час зйомок у легендарних фільмах, зокрема про Джеймса Бонда і Гаррі Поттера.

Костюм Бетмена

Найціннішим екземпляром є шолом зі сцени "Рухайся" у фільмі "Зоряні війни: Нова надія", який оцінюється в $326 900 – $654 000 (13,4-27 млн гривень). На аукціоні також виставлять палицю Йоди, використовувалася у різних частинах "Зоряних війн".

Серед лотів є, зокрема, костюм бетмена Майкла Кітона з "Повернення Бетмена", костюм Деніела Крейга у фільмі про Бонда "Координати "Скайфолл" і змінений піджак 2015 року, який носив персонаж Майкла Джей Фокса Марті Макфлай у фільмі "Назад у майбутнє, частина II" а також пальто Іствуда з фільму "Хороший, поганий і злий".

Серед інших цікавинок – шолом і маска Рассела Кроу з "Гладіатора", маска-привид, яку носив Генрі Вінклер у ролі директора Артура Гімбри у фільмі "Крик", і сукня Елізабет Тейлор у фільмі "Клеопатра".

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