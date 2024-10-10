Lamborghini планує випустити свій перший електромобіль: у компанії на нього великі надії

Компанія Lamborghini планує випустити свій перший електромобіль у 2028 році. Концепт Lanzador, показаний на виставці в Пеббл-Біч у 2023 році, передбачає, що це буде не спортивний автомобіль, а культовий позашляховик з колісною формулою 2+2, який матиме вигляд гранд-тура.

Генеральний директор Стефан Вінкельманн прогнозує, що електромобіль продаватиметься так само добре, як і основний суперкар компанії, попри зниження інтересу громадськості до автомобілів на батарейках. У розмові з Motor1 під час презентації Urus SE в технічному центрі Nardò в Італії, Вінкельманн розповів про очікувані обсяги лінійки Lamborghini після запуску електромобіля.

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Revuelto знаходиться в найменшому сегменті, його обсяги завжди будуть найменшими, – сказав він в інтерв'ю Motor1. – А потім ми бачимо Temerario і [електричний] автомобіль GT більш-менш на одному рівні. І Urus завжди буде найбільшим продавцем.

Temerario, випущений на початку цього року, є новим суперкаром початкового рівня від Lamborghini, який прийшов на зміну надзвичайно успішному Huracán. Минулого року італійський виробник продав 3962 Huracán, що становить близько 40 відсотків усіх продажів. Можна з упевненістю припустити, що продажі Temerario будуть такими ж.

Заява Вінкельманна щодо обсягу продажів електромобілів Lamborghini є сміливим прогнозом, враховуючи зміну ставлення громадськості до електромобілів, навіть на рівні ультрарозкоші. Але Lamborghini не переймається сьогоднішнім попитом.

Потрібно думати про те, що Lamborghini потрібно п'ять років [на розробку], а потім цикл виробництва – щонайменше вісім років, – каже Вінкельманн. – Тому ви завжди повинні дивитися на те, що станеться в майбутньому. Тому що якщо ви оцінюєте себе за настроєм дня, ви ніколи нічого не зробите.

Вінкельманн не єдиний, хто робить ставку на успіх Lamborghini у сфері електромобілів. В окремому інтерв'ю Motor1 головний технічний директор Рувен Мор (Rouven Mohr) сказав, що це лише питання часу, а не того, чи зміняться настрої. І Lamborghini не буде покладатися на імітацію перемикання передач і фальшиві звуки двигуна, щоб продавати автомобілі, а скоріше на щось більше.

"З нашої точки зору, ми повинні піти на крок далі, – каже Мор. – Намагатися імітувати лише двигун внутрішнього згоряння – це, мабуть, поки що правильна відповідь. Але ми повинні переконати клієнтів, що досвід водіння електромобіля – це щось більше, ніж ви не можете отримати у світі двигунів внутрішнього згоряння. Тільки тоді ви зможете переконати емоційних покупців залишатися на електромобілях".

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