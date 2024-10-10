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Курйоз дня: працівник музею випадково викинув експонат сучасного мистецтва в смітник
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У нідерландському музеї в Ліссе працівник помилково викинув у сміття твір сучасного мистецтва. Це були банки з-під пива, що стояли в ліфті.
Експонат "Всі хороші часи, які ми провели разом" французького художника Александра Лаве згодом віднайшли та помістили на постамент. Про це повідомляє The Guardian.
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Робота "Усі хороші часи, які ми провели разом" була створена у 2016 році та є даниною вулицям Брюсселя та зокрема художнім студіям, квартирам друзів, вечіркам, відкриттям виставок у галереях та просторах, створених митцями.
Як зазначено на сайті художника, дизайн упаковки пива на авторських об'єктах, збігається з приїздом художника у Брюссель, де він жив протягом 2013 і 2016 років, та познайомився зі своїми друзями. У 2017 році візуальний дизайн таких банок було змінено.
Для художника банки символізують заповітні спогади, які він розділив з дорогими друзями. Хоча вечори, проведені за напоями, можуть здатися незначними в загальному плані речей, зрештою вони втілюють дорогоцінні моменти спілкування, – зазначили в музеї.
Про те, що зникла робота, забила на сполох кураторка виставки Еліза ван ден Берг. Вона, повернувшись із короткої перерви, помітила, що робота відсутня в просторі. Вона її знайшла в сміттєвому пакеті до того, як їх могли викинути.
Тема нашої колекції – їжа та споживання. Наше мистецтво спонукає відвідувачів побачити повсякденні предмети в новому світлі. Розміщуючи твори мистецтва в несподіваних місцях, ми посилюємо цей досвід і тримаємо відвідувачів у напрузі, – пояснив директор музею.
Це непорозуміння спонукало авторів виставки змінити місце експонування та розмістити роботу в більш "традиційному" просторі музею – на постаменті.
Александра Лаве – французький художник, що живе та працює в Брюсселі, Бельгія. Митець розвиває свою практику навколо просторів, у яких виставляється, поєднуючи мінімалізм, контекстуальне та концептуальне мистецтво.
Здебільшого художник рефлексує щодо природи "білого куба" – тобто чистого галерейного простору – та звертає увагу на ідею порожнечі, зникнення, лінощів, пасивності або бездіяльності. У своїх роботах він часто використовує біографічні історії, анекдоти, парадокси, кумедні випадки.
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