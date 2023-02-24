У Лондоні дорогу біля російського посольства пофарбували в кольори прапора України

Акцію протесту організувала група активістів "Led by Donkeys" на честь річниці вторгнення росії до України. Уздовж дороги розклали 170 літрів жовтої та блакитної фарб, після чого автівки рознесли фарбу по дорозі.

Про це повідомило видання My London.

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Незважаючи на те, що каже російський диктатор і його апологети, Україна є незалежною державою і народом, який має повне право на самовизначення. Наявність великого українського прапора біля його посольства в Лондоні нагадає йому про це", – йдеться у повідомленні.

Активісти "Led by Donkeys" заявили, що аби створити прапор, вони використали 170 літрів жовтої та блакитної фарб, після чого автівки рознесли фарбу по дорозі.

Вони також додали, що це "фарба високого стандарту, нетоксична, без розчинників, екологічна, та швидковисихна, призначена для стріт-арту".

Фото: The London

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