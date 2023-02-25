У Лондоні біля російського посольства вулицю перейменують на Kyiv Road

Назву на честь Києва отримає ділянка вулиці Bayswater Road. Таке перейменування свідчить про підтримку українського народу, яку лондонці хочуть висловити до роковин повномасштабного вторгнення росії до України.

Ділянка вулиці Bayswater Road, біля російського посольства, що пролягає від Palace Court до Ossington Street отримає нову назву: Kyiv Road, пише Ske News.

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Така акція – це частина кампанії Ukraine Street, яку організувало агентство Be–it Agency. Мета – закликати місцевих мешканців змінювати назви вулиць поруч із посольствами й консульствами рф.

Отже, дорожній знак встановлять 24 лютого, а Мармурову арку поблизу підсвітять синьо-жовтими кольорами.

Назви місць у Лондоні змінювалися протягом десятиліть, щоби позначити важливі моменти чи постаті в історії, тому Kyiv Road тепер є частиною цієї давньої традиції", – каже голова Вестмінстерської ради Адам Хут.

У Лондоні наразі проживає 16 000 українських біженців. Посол України у Великій Британії вважає перейменування "символом солідарності з українським народом і даниною його незламному духу перед обличчям агресії".

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