З Бєлова на Сіверську бригаду – чернігівські вулиці отримують нові імена

21 лютого на пленарному засіданні 29 позачергової сесії Чернігівської міської ради депутати підтримали рішення про перейменування вулиць у Чернігові.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" на своєму каналі у Telegram.

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У Чернігові колишня вулиця Бєлова отримала нову назву – імені 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Рішення ухвалене з метою проведення політики очищення міського простору від топонімів, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують російську федерацію та республіку білорусь", – йдеться в повідомленні.

Оперативне командування "Північ" – оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у північній частині України на території 6 областей та міста Києва. Штаб розташований в місті Чернігів.

Love Chernihiv Чернігів/Instagram / Love Chernihiv Чернігів/Instagram

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