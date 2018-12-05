Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото

Талановитий фотограф-самоучка ділиться вражаючими знімками з дрона зі своїх подорожей. Це варто побачити!

Знайомтесь, Остін Дівайн (Austin Divine) – американський фотограф-самоучка, який мешкає у Скелястих горах в Колорадо. Він обожнює знаходити та досліджувати нові місця, знімаючи їх за допомогою дрона. Через аерофотографію Остін намагається показати те, що ховається від людського ока. До того ж, він співпрацює з відомими медіа та брендами по всьому світу, адже робить справді ефектні кадри. Зацініть!

І ще: Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування

Джерело всіх фото: instagram.com/mrdivine

Читайте також: Захопливі фото міст в об'єктиві Ніла Кумара: атмосферні кадри