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Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото

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Вражаючі фото з висоти від Остіна Дівайна - фото 1
Вражаючі фото з висоти від Остіна Дівайна / instagram.com/mrdivine

Талановитий фотограф-самоучка ділиться вражаючими знімками з дрона зі своїх подорожей. Це варто побачити!

Знайомтесь, Остін Дівайн (Austin Divine) – американський фотограф-самоучка, який мешкає у Скелястих горах в Колорадо. Він обожнює знаходити та досліджувати нові місця, знімаючи їх за допомогою дрона. Через аерофотографію Остін намагається показати те, що ховається від людського ока. До того ж, він співпрацює з відомими медіа та брендами по всьому світу, адже робить справді ефектні кадри. Зацініть!

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Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293371

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293372

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Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293376

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293377

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293378

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293379

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293380

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293381

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293382

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293383

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293384

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293385

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293386

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293387

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293388

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293389

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293390

Пейзажі світу з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 293391

Джерело всіх фото: instagram.com/mrdivine

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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