У ліверпульському кафе під час ремонту виявили 100-річне меню: що тоді подавали

Будівельники, які ремонтували приміщення кафе-закусочної в англійському місті Ліверпулі, випадково виявили частинку кулінарної та місцевої історії. Розбираючи старі стіни, вони наткнулися на добре збережене меню 1913 року.

Річ у тім, що до Першої світової війни у цій будівлі, в самому центрі міста, розташовувався ресторан "Ямен" (Yamen), пише BBC.

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Меню, датоване середою 15 січня 1913 року, вразило співробітників кафе "Ліф" (Leaf), яке сьогодні тут розташовується. По-перше, тим, що за 108 років меню лише трохи вицвіло. А по-друге, тому, що пропоновані у ньому страви демонструють висококласний рівень того закладу.

Наталі Хейвуд, власниця кафе Leaf, назвала це відкриття "карколомним". Вона висловила припущення, що тут, ймовірно, колись перебувала "кулінарна родзинка Ліверпуля".

Ось лише кілька страв з тодішнього меню: ірландське рагу, консоме де Волан, смажені нирки, телятина, омари, безе шантильї з грушами, бананові оладки, лимонад, солодка випічка, а також різні чаї.

Велика розмаїтість кухонь пояснюється тим, що Ліверпуль був гучним морським містом, підкреслила Хейвуд. І містом дуже багатим, додала вона. Значна частина морських суден світу проходила через цей порт.

Власниця закладу збирається звернутися до експертів, щоб ті пролили світло на історію ресторану "Ямен" і його артефакту. Серед предметів, знайдених будівельниками під час ремонту, був також набір карт для гри у віст і фірмова шапка працівника закладу.

Хейвуд сподівається виставити ці артефакти в кафе. І додати у нинішнє меню деякі зі страв своїх попередників. Тут також планують провести спеціальний вечір, присвячений знахідкам. Звичайно, коли завершиться ремонт і будуть зняті карантинні обмеження.

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