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У ліверпульському кафе під час ремонту виявили 100-річне меню: що тоді подавали

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Під час ремонту кафе виявили безліч цікавих знахідок - фото 1
Під час ремонту кафе виявили безліч цікавих знахідок

Будівельники, які ремонтували приміщення кафе-закусочної в англійському місті Ліверпулі, випадково виявили частинку кулінарної та місцевої історії. Розбираючи старі стіни, вони наткнулися на добре збережене меню 1913 року.

Річ у тім, що до Першої світової війни у цій будівлі, в самому центрі міста, розташовувався ресторан "Ямен" (Yamen), пише BBC.

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Меню, датоване середою 15 січня 1913 року, вразило співробітників кафе "Ліф" (Leaf), яке сьогодні тут розташовується. По-перше, тим, що за 108 років меню лише трохи вицвіло. А по-друге, тому, що пропоновані у ньому страви демонструють висококласний рівень того закладу.

У ліверпульському кафе під час ремонту виявили 100-річне меню: що тоді подавали - фото 458559

Наталі Хейвуд, власниця кафе Leaf, назвала це відкриття "карколомним". Вона висловила припущення, що тут, ймовірно, колись перебувала "кулінарна родзинка Ліверпуля".

Ось лише кілька страв з тодішнього меню: ірландське рагу, консоме де Волан, смажені нирки, телятина, омари, безе шантильї з грушами, бананові оладки, лимонад, солодка випічка, а також різні чаї.

У ліверпульському кафе під час ремонту виявили 100-річне меню: що тоді подавали - фото 458560

Велика розмаїтість кухонь пояснюється тим, що Ліверпуль був гучним морським містом, підкреслила Хейвуд. І містом дуже багатим, додала вона. Значна частина морських суден світу проходила через цей порт.

Власниця закладу збирається звернутися до експертів, щоб ті пролили світло на історію ресторану "Ямен" і його артефакту. Серед предметів, знайдених будівельниками під час ремонту, був також набір карт для гри у віст і фірмова шапка працівника закладу.

У ліверпульському кафе під час ремонту виявили 100-річне меню: що тоді подавали - фото 458558

Хейвуд сподівається виставити ці артефакти в кафе. І додати у нинішнє меню деякі зі страв своїх попередників. Тут також планують провести спеціальний вечір, присвячений знахідкам. Звичайно, коли завершиться ремонт і будуть зняті карантинні обмеження.

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