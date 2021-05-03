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120 тисяч доларів на рік: у США шукають людину, якій платитимуть за пиття вина

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Вино - фото 1
Вино / pinterest

Вакансія, яка може сподобатися багатьом! Американська виноробня Murphy-Goode платитиме любителю вина 10 тисяч доларів на місяць.

У свою команду компанія запрошує на рік. Щасливому кандидату доведеться переїхати в сонячну Каліфорнію. Однак, є кілька умов – і вони дуже легкі. Про це пише murphygoodewinery.

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Новий працівник має бути готовий "переслідувати свою пристрасть" до вина. Перші кілька місяців в обов'язки буде входити багато цікавого: словом, працівник буде займатися всім і потроху. Це для того, щоб людина сама з'ясувала, які саме аспекти виноробства їй цікаві.

Крім цього, далі працівник зможе вивчати науку про виноградники, виноробні, а також комерції. У компанії говорять, що 2020 рік для виноробства був складним. Тому там хочуть допомогти хоч комусь побудувати кар'єру в цій сфері. Тому і придумали таку можливість працевлаштування. "Кожен ваш день може бути різним, залежно від ваших інтересів і захоплень. Ми будемо працювати з вами, щоб виявити вашу головну пристрасть і створити ідеальну посаду на виноробні", – кажуть в Murphy-Goode.

120 тисяч доларів на рік: у США шукають людину, якій платитимуть за пиття вина - фото 457909

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