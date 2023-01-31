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У Ліверпулі представили гасло та логотип Євробачення 2023
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Головний пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться у Ліверпулі. Британці вже представили символіку цьогорічного свята музики. Далі – дізнайтеся, під яким девізом відбудеться Євробачення 2023!
Символіку Євробачення 2023 презентували у Ліверпулі під переможну пісню попереднього року – "Stefania" від українського гурту Kalush Orchestra. Попри те, що конкурс пройде у Великобританії, він буде відбуватися на підтримку України, яка торік стала країною-переможницею.
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Новий банер Євробачення 2023 з'явився на фасаді концертної зали Сент-Джордж-Холл. Гаслом стала фраза "United by music", що українською означає "Об'єднані музикою". Щодо логотипа, то він виконаний у жовтих, синіх, фіолетових та рожевих кольорах. За формою він нагадує різноколірні серця, що пульсують.
Повноцінно розкриють сенс головного меседжа цієї символіки під час урочистої церемонії передачі ключів та першій пресконференції Євробачення 2023.
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