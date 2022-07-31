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Барак Обама опублікував список книг на літо 2022
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Експрезидент США Барак Обама опублікував у соцмережах свою добірку книг, які він прочитав і рекомендує. Читайте далі та дізнайтеся, які книги увійшли до цього списку!
14 книг увійшли до списку книжкових рекомендацій, який варто прочитати влітку, на думку Барака Обами.
І ще: 5 книг на літо: Білл Гейтс опублікував новий список на 2022 рік
Його підбірка вирізняється різноманітністю жанрів. Тут і найсвіжіші видання, і художні книги, і нонфікшн.
Цього року я прочитав пару чудових книжок і хотів поділитися деякими зі своїх улюблених. Що ти читав цього літа?", – йдеться в описі до поста колишнього президента США.
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