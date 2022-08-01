Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Дударик зібрав чверть мільйона гривень для ЗСУ під час латвійського волонтерського туру

  • 38
Дударик зібрав чверть мільйона гривень для ЗСУ під час латвійського волонтерського туру - фото 1

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" упродовж 5 днів у Латвії дала 5 волонтерських концертів "Стій з Україною". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Під час туру вдалося зібрати чверть мільйона гривень, які підуть на потреби ЗСУ, повідомили у Дударику.

І ще: Шанувальників творчості Стінга запрошують на STING TRIBUTE jazz-show

У капелі розповіли, що глядачі на кожному концерті вимагали "біс".

"Тривалі аплодисменти та мокрі від сліз очі латвійців яскраво ілюстрували солідарність і підтримку народу. Особливе замилування у слухачів, окрім "Щедрика" та концерту #18 Максима Березовського, викликали латвійські "Вій, вій, вітерець" та "Сонце зійшло над Латвією". Ці твори є неофіційними латиськими духовними гімнами", – поділились враженнями хористи.

Всього з початку війни на гуманітарні та військові потреби Дударик заробив і зібрав 1,25 мільйона гривень.

Дударик зібрав чверть мільйона гривень для ЗСУ під час латвійського волонтерського туру - фото 510686

До теми: Барак Обама опублікував список книг на літо 2022

пропозиції партнерів
Новини