Дударик зібрав чверть мільйона гривень для ЗСУ під час латвійського волонтерського туру

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" упродовж 5 днів у Латвії дала 5 волонтерських концертів "Стій з Україною". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Під час туру вдалося зібрати чверть мільйона гривень, які підуть на потреби ЗСУ, повідомили у Дударику.

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У капелі розповіли, що глядачі на кожному концерті вимагали "біс".

"Тривалі аплодисменти та мокрі від сліз очі латвійців яскраво ілюстрували солідарність і підтримку народу. Особливе замилування у слухачів, окрім "Щедрика" та концерту #18 Максима Березовського, викликали латвійські "Вій, вій, вітерець" та "Сонце зійшло над Латвією". Ці твори є неофіційними латиськими духовними гімнами", – поділились враженнями хористи.

Всього з початку війни на гуманітарні та військові потреби Дударик заробив і зібрав 1,25 мільйона гривень.

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