У лісі звели унікальний двоповерховий будинок

Цей будинок є справжньою даниною раціональному підходу / dezeen

Як виглядає будинок, в якому захоче жити кожен.

Темно-забарвлені кедрові дошки покривають ряд блоків, які утворюють будинок для архітектора Кріса Прайса і його сім'ї. Будинок складається з серії кубічних форм, які вписуються в тепловий комфорт на схилі пагорба.

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З точки зору навколишнього середовища будинок, розташований на висоті 650 метрів в екстремально сніжному мікрокліматі біля Park City і виконаний за стандартами Passiv Haus з високоефективною тепловою оболонкою і енергетичними системами.

В соціальному плані приміщення розташоване так, що основні громадські житлові кімнати вертикально затиснуті між рівнями приватних приміщень. Цей будинок є справжньою даниною раціональному підходу до дизайну.

У лісі звели унікальний двоповерховий будинок

У лісі звели унікальний двоповерховий будинок

У лісі звели унікальний двоповерховий будинок

У лісі звели унікальний двоповерховий будинок

У лісі звели унікальний двоповерховий будинок

У лісі звели унікальний двоповерховий будинок

У лісі звели унікальний двоповерховий будинок

У лісі звели унікальний двоповерховий будинок

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