На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото

На місці озера багато століть тому стояло стародавнє місто / news-abc

Цей дивовижний храм затопило ще у 740-му році.

На дні турецького озера Ізник вчені знайшли церкву, збудовану у 390 році н. е. на честь святого Неофіта Нікейського.

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На знімках чітко видно залишки будівлі, які знаходяться під водою у 50 метрах від берега. Археологи вважають, що спорудження пішло під воду через землетрус, який стався у 740-му році. Тоді храм частково зруйнувався, а згодом ці руїни затопило.

На місці озера багато століть тому стояло стародавнє місто Нікея. Професор археології університету Улудаг в Бурсі Мустафа Шахін вважає, що знайдений храм міг бути місцем, де проходив Перший Вселенський Собор, який в 325 році скликав імператор Костянтин Великий.

На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото

На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото

На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото

На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото

На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото

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