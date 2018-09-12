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На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото

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На місці озера багато століть тому стояло стародавнє місто - фото 1
На місці озера багато століть тому стояло стародавнє місто / news-abc

Цей дивовижний храм затопило ще у 740-му році.

На дні турецького озера Ізник вчені знайшли церкву, збудовану у 390 році н. е. на честь святого Неофіта Нікейського.

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На знімках чітко видно залишки будівлі, які знаходяться під водою у 50 метрах від берега. Археологи вважають, що спорудження пішло під воду через землетрус, який стався у 740-му році. Тоді храм частково зруйнувався, а згодом ці руїни затопило.

На місці озера багато століть тому стояло стародавнє місто Нікея. Професор археології університету Улудаг в Бурсі Мустафа Шахін вважає, що знайдений храм міг бути місцем, де проходив Перший Вселенський Собор, який в 325 році скликав імператор Костянтин Великий.

На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото - фото 275607
На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото
На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото - фото 275606
На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото
На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото - фото 275605
На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото
На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото - фото 275604
На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото
На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото - фото 275603
На дні турецького озера знайшли руїни церкви: унікальні фото

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Джерело: news-abc
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