IKEA виходить на український ринок

Шведська компанія IKEA відкриє в Києві свій перший магазин нового міського формату вже у 2019 році.

Це буде один з перших магазинів такого формату у світі. Відзначено, що київський магазин буде розташований в торгово-розважальному центрі Ocean Mall.

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Компанія відзначила, що переходить до формату магазинів, які є меншими за розмірами та розташовані в центральній частині міста, щоб задовольнити вимоги сучасних споживачів, які хочуть здійснювати покупки ближче до дому, а також онлайн: з поширенням урбанізації та розвитком нових технологій.



Передбачається, що Україна стане одним з перших ринків, на яких IKEA відкриє магазин у новому форматі, поряд з Францією, Великобританією, Данією, США і Китаєм. Як відомо, IKEA була створена у Швеції в 1943 році, компанія продає товари для дому.

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