У лінійці McLaren з'явиться гібридний суперкар

Новий суперкар McLaren на платформі c повним приводом, покажуть до кінця 2020 року. Глава McLaren заявив, що вже в наступному році компанія анонсує нову платформу, яка передбачає активне використання електромоторів.

Мова не йде про будівництво електросуперкара на зразок Lotus Evija: британці вважають, що акумуляторні блоки поки дуже важкі. Але задіяти електромотор як частину силової установки в McLaren вже готові.

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Протягом найближчих 3-4 років фірма зробить всі свої суперкари гібридними, причому у кожного буде компактна батарея, що забезпечує до 30 км пробігу на електротязі. При цьому, як видно, McLaren стануть різнопривидними: електромотор буде обертати передню вісь, ДВС – задню і варіювати режими їх роботи водій зможе на свій розсуд.

А однією із запланованих новинок стане гіперкар, характеристиками якого передбачена можливість прискоритися до 100 км/год приблизно за 2,5 секунди.

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