У Lexus показали перші зображення нового 7-місного електричного кросовера

Компанія Lexus розсекретила деякі деталі нового великого кросовера на електротязі. Йдеться про семимісний позашляховик з трьома рядами сидінь, відомий поки що під умовною назвою Lexus Electrified SUV.

На перших фото, які опубліковані на офіційній сторінці Lexus у Facebook, помітні висувні ручки дверей та відсутність бічних дзеркал заднього виду – їхню роль виконують камери. Хоча, не виключено, що показано фото концепту, а не серійної моделі.

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Новий електричний позашляховик у зеленій лінійці японського бренду займе місце вище кросовера Lexus.RZ 450e, прем'єра якого відбудеться вже цього року.

До 2030 року компанія планує представити цілу гаму електромобілів, у тому числі універсал, кабріолет і навіть гіперкар. А 2035-го Lexus повністю перейде на електротягу.

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