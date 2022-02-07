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Амбітний проєкт: кемпер виконали у тому ж стилі, що й Dodge Challenger
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Причепи-автодачі та машини-тягачі рідко розробляються у тандемі. А дарма! Дивіться, що може вийти, якщо трейлер і авто будуть виконані в єдиному дизайні.
Рендери від Timothy Adry Emmanuel показують, як ідеально поєднуються Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker Widebody з туристичним причепом, який відповідає агресивній естетиці маслкара.
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Дизайн наче виділяє міць, якою наділений Challenger. Форма передньої частини причепа відповідає вигинам багажника Dodge Challenger, навіть задні ліхтарі та нижня частина бампера візуально повторюють ті, що встановлені на автомобілі. Dodge Challenger відрізняється комплектом широкого кузова, а під капотом (за задумом автора) ховається 485-сильний V8.
На візуалізації не показаний інтер'єр трейлера, але він має бути шикарним. Зовні є маркіза, відсік для речей із зовнішнім доступом та навіть величезний телевізор прямо на вулиці!
На жаль, це лише візуалізація крутої ідеї, яка навряд чи колись буде втілена у життя. У наш час кемпери виглядають надто скромно, як і кросовери чи позашляховики, які їх тягнуть.
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