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У Lego з'явився конструктор "Зоряної ночі" Ван Гога

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У Lego з'явився конструктор "Зоряної ночі" Ван Гога - фото 1

Компанія Lego випустила конструктор, на створення якого надихнулися картиною "Зоряна ніч" Вінсента Ван Гога. Тепер за допомогою кубиків кожен зможе відтворити один з найвідоміших творів у світі.

Ідея створення конструктора по картині Ван Гога 1889 року належить Трумену Ченгу. Він опублікував ідею на сайті Lego (це може зробити кожен охочий), і інші користувачі його підтримали. Всього проєкт набрав 10 тисяч голосів, після чого компанія вирішила втілити його в реальність. Автор ідеї отримає 1% від прибутку.

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Ченг розповів, що ідея створення такого конструктора прийшла до нього випадково: просто складаючи кубики, він зрозумів, що це нагадує йому мазки пензля Ван Гога.

У наборі Lego "Зоряна ніч" 1552 кубики, з яких складається тривимірне зображення. У комплект входить маленька фігурка Ван Гога, який тримає кисть і палітру, а також мольберт з мініверсією картини.

У Lego з'явився конструктор 'Зоряної ночі' Ван Гога - фото 447929

У Lego з'явився конструктор 'Зоряної ночі' Ван Гога - фото 447931

У Lego з'явився конструктор 'Зоряної ночі' Ван Гога - фото 447932

У Lego з'явився конструктор 'Зоряної ночі' Ван Гога - фото 447928
У Lego з'явився конструктор 'Зоряної ночі' Ван Гога - фото 447930

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Джерело: designboom
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