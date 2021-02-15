eBay випусти свічку з ароматом нових кросівок

Інтернет-магазин eBay представив свічку до Дня всіх закоханих – з ароматом нових кросівок. Вона отримала назву Authentique і буде представлена на спеціальному сайті, який створили до свята, в обмеженій кількості.

Аромат Authentique поєднує в собі ноти шкіри і бавовняної квітки з додаванням запаху клею і піни EVA – тобто відтворює запах пари взуття, яку тільки-тільки витягнули з коробки.

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Кожна свічка має етикетку, що нагадує маркування коробки кросівок, упаковка також відсилає до взуттєвої коробки. Вага свічки 220 грамів, вона розрахована на 35 годин горіння.

Свічка вийшла обмеженим тиражем, її можна купити за 25 доларів на спеціальному сайті.

Запуск ароматичної свічки – частина програми по реалізації справжніх кросівок на платформі eBay. У платформи діє гарантія автентичності, яку тепер додатково розширили для нових моделей Nike і adidas вартістю понад 100 доларів.

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