У Латвії виготовляють блакитно-жовте морозиво: українці отримають його безплатно

Одна з латвійських компаній вирішила креативно підтримати Україну та випустила найпопулярніший літній смаколик у кольорах українського прапора. Але й це ще не все!

У Латвії місцева компанія Food Union розробила жовто-блакитне морозиво, щоб висловити так свою підтримку Україні. Спеціальне морозиво в яскравих кольорах має в основі шафран (жовте забарвлення), а також волошки та бузини (синє забарвлення). Але творці вирішили не зупинятись на цьому у підтримці українців, пише TVNET.lv.

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Це морозиво – данина мужності та волелюбності українського народу, але що ще важливіше – це нагадування всім у Латвії про те, що в Україні, як і раніше, йде страшна війна, тому ми повинні продовжувати допомагати її народу. Тим більше після того, як перша хвиля підтримки відступила, – ділиться гендиректорка Food Union у Латвії Ірена Холодна.

facebook.com/FoodUnion

Громадянам Україні безплатно роздаватимуть літній смаколик у кількох локаціях: у громадському центрі Common Ground (Andrejostas iela 27), у Ризькому центрі підтримки мешканців України (Kaļķu iela 1), а також у літніх магазинчиках з продажу морозива у Ризі та Юрмалі. Достатньо просто показати українські документи, щоб отримати яскраві кульки.

Звичайна ж ціна десерту складає близько 3,99 євро за пакування в 460 грамів. Також 1 євро з кожної коробки спрямують відомій українській організації з захисту дітей "Голоси дітей".

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