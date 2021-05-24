У Лас-Вегасі відкрили пункт вакцинації від Covid-19 у стрип-клубі

Влада Лас-Вегаса відкрила пункт вакцинації від коронавірусу в стрип-клубі Hustler. Робити щеплення в ньому могли тільки люди, яким виповнився 21 рік.

Як повідомляє AP News, пункт вакцинації працював всього один вечір – 21 травня з 16:00 до 19:00. Всім, хто скористався можливістю, клуб надав бонуси – платинову картку постійного відвідувача, безкоштовну пляшку алкоголю на вибір і танець від вакцинованої артистки.

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У стрип-клубі зробили щеплення близько 100 осіб. Деякі зізналися, що не мали наміру вакцинуватися, а просто прийшли відпочити, але вирішили все-таки скористатися можливістю.

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