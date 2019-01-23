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Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото

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Сходи у фото Нільса Айсфельда - фото 1
Сходи у фото Нільса Айсфельда / nilseisfeld.de

Талановитий фотограф робить знімки сходів, які нагадують портали у фантастичний світ.

Знайомтесь, Нільс Айсфельд (Nils Eisfeld) – 36-річний німецький фотограф, який вже понад 10 років займається фотографією. Спершу йому подобалось знімати занедбані та напівзруйновані будівлі, які захоплювали його ще з дитинства, коли він жив у Дрездені.

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"Моє захоплення архітектурною зйомкою розвивалося на ранній стадії. Це, здебільшого, графічні, абстракті та прості аспекти, які можна побачити у моїх роботах. Кожен, хто любить архітектуру та фотографію, рано чи пізно натрапляє на сходи. Особливо заворожують спіральні сходи, тому упродовж багатьох років я шукав такі сході скрізь, де бував", – ділиться Нільс. І справді, у його портфоліо чимало "чарівних" сходів, які нагадують вхід до паралельних всесвітів.

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303095

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303096

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303097

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303098

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303099

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303100

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303101

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303102

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303103

Таємничі сходи в об'єктиві Нільса Айсфельда: ефектні фото - фото 303104

Джерело всіх фото: nilseisfeld.de

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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