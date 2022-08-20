У Лапландії з'явився готельний номер на дереві: як він виглядає зсередини

До Лапландії і так багато хто їздить — за красою, екзотикою та враженнями. Але гостинна країна не перестає дивувати туристів, і готельєри постійно вигадують щось новеньке. Наприклад, архітектурна фірма Bjarke Ingels Group (BIG) завершила будівництво готельного номера просто на дереві.

Як пише Hypebeast, сферичний номер, який вкритий 350 будиночками для птахів, розташований. у шведській Лапландії. Проєкт під назвою "Біосфера" підвішений серед дерев в лісі Харадс і є останнім доповненням до курорту Treehotel.

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У номер відвідувачі входять через підвісний міст. Усередині вони переносяться в простір, який здається похмурим і самотнім – з інтер'єром у темних тонах та органічними матеріалами, натхненними густотою навколишнього лісу. Перший поверх займає вітальня з підвісним сидінням та диваном, а також санвузол з душем та сауною. Сходи ведуть у спальну зону з двоспальним ліжком. Окрім того, відвідувачі можуть вийти на терасу на даху. Попри невеликий розмір (34 квадратні метри), у номері є все необхідне для проживання в розкішному готелі.

Створюючи номер, покритий шпаківнями, команда задіяла експерта з птахів Ульфа Омана, голови Орнітологічної асоціації Норрботтена, сподіваючись, що їхня ідея та його рекомендації допоможуть збільшити популяцію пернатих у лісі. Що стосується шпаківень, то, за словами представників фірми, їхнє розміщення виглядає досить просто, але насправді воно було ретельно продумане для забезпечення оптимального освітлення та огляду.

Змінюючи індивідуальні розміри пташиних гнізд та розширюючи їх назовні, а також залежно від типу та частоти птахів у цьому районі, світло може проникати у внутрішній простір, зберігаючи при цьому зовнішній вигляд. Завдяки облаштуванню нового готельного номера в екологічно чистому середовищі гостям надається можливість познайомитись з птахами у безпосередній близькості, опинившись в епіцентрі природи, – розповіли у BIG.

Одна ніч у такому номері коштуватиме 12 тисяч шведських крон (приблизно 1180 доларів США). Проте вартість залежить від пори року.

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