Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати

  • 53
Яскраві робочі місця - фото 1
Яскраві робочі місця / twitter.com/mikebeckhamsm

Відчуття комфорту у своєму офісі справді впливає на продуктивність, тому не дивно, що ці працівники вирішили облаштувати для себе ідеальне робоче місце. Ловіть порцію натхнення!

Робоча зона дійсно має бути безпечним та комфортним місцем не лише тоді, коли ваші боси перетворюють життя у пекло. Зрештою, хто ж хоче почуватись незручно більшу частину свого тижня? Тому автори цих кадрів вирішили позбутись нудної атмосфери на своєму місці праці, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: У Лондоні продають крихітну квартиру: її площу порівнюють з розмірами ванної кімнати

І деякі креативні люди розбавили надто сувору атмосферу не лише фото своїх рідних чи домашніх улюбленців, а й вразили ефектним дизайном. Звісно ж, деякий декор використано до свят, а деякий показує, чому не можна на довгий час йти у відпустку, адже колеги можуть надто засумувати. Можливо, саме час щось змінити і за своїм робочим столом:

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496818

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496819

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496820

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496821

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496822

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496823

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496824

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496825

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496826

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496827

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496828

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496829

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496830

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496831

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496832

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496833

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496834

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496835

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496836

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496837

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496838

Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати - фото 496839

Читайте також: Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють

пропозиції партнерів
Новини