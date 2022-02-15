Не просто офіс: люди змінили свої робочі місця так, що хочеться працювати

Відчуття комфорту у своєму офісі справді впливає на продуктивність, тому не дивно, що ці працівники вирішили облаштувати для себе ідеальне робоче місце. Ловіть порцію натхнення!

Робоча зона дійсно має бути безпечним та комфортним місцем не лише тоді, коли ваші боси перетворюють життя у пекло. Зрештою, хто ж хоче почуватись незручно більшу частину свого тижня? Тому автори цих кадрів вирішили позбутись нудної атмосфери на своєму місці праці, пише Радіо MAXIMUM.

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І деякі креативні люди розбавили надто сувору атмосферу не лише фото своїх рідних чи домашніх улюбленців, а й вразили ефектним дизайном. Звісно ж, деякий декор використано до свят, а деякий показує, чому не можна на довгий час йти у відпустку, адже колеги можуть надто засумувати. Можливо, саме час щось змінити і за своїм робочим столом:

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