Поштарка перервала танці блогерів і стала зіркою TikTok (відео)

Платформа TikTok переповнена різноманітними роликами з танцями, але це відео зовсім відрізняється від інших завдяки раптовій появі поштарки. Зацініть!

Двоє блогерок Алексіс та Коллінз намагались зняти танцювальний ролик для TikTok у дворі перед будинком, але всю ідею зіпсувала випадкова поява поштарки. Працівниця пошти виїхала на авто прямісінько перед камерою, але ніхто не розізлився на неї, адже ролик став вірусним!

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Невдала версія відео припала до душі глядачам, тож не дивно, що запис зібрав понад 8 мільйонів лайків:

На цьому дівчата не зупинились і після такої популярної вирішили записати ще одне відео з поштаркою. Цього разу танці справді вдались:

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