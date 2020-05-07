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Поштарка перервала танці блогерів і стала зіркою TikTok (відео)

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Відео з поштаркою стало вірусним - фото 1
Відео з поштаркою стало вірусним / instagram.com/alexisdinga

Платформа TikTok переповнена різноманітними роликами з танцями, але це відео зовсім відрізняється від інших завдяки раптовій появі поштарки. Зацініть!

Двоє блогерок Алексіс та Коллінз намагались зняти танцювальний ролик для TikTok у дворі перед будинком, але всю ідею зіпсувала випадкова поява поштарки. Працівниця пошти виїхала на авто прямісінько перед камерою, але ніхто не розізлився на неї, адже ролик став вірусним!

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Невдала версія відео припала до душі глядачам, тож не дивно, що запис зібрав понад 8 мільйонів лайків:

@lexnotalexis

IM CRYIN @collinskitchens ##neverfitin ##acnh ##onecommunity ##fail ##viral ##funny

♬ Party Girl - StaySolidRocky

На цьому дівчата не зупинились і після такої популярної вирішили записати ще одне відео з поштаркою. Цього разу танці справді вдались:

@lexnotalexis

y’all asked, SHE delivered ##literally @collinskitchens

♬ original sound - dj_yames

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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