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Маколей Калкін кумедно відреагував на ремейк Сам удома: епічне фото

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Маколей Калкін - фото 1
Маколей Калкін / instagram

Голлівудський актор Маколей Калкін відреагував на плани Disney перезняти фільму Сам удома. Він опублікував кумедний знімок на своїй сторінці в Instagram.

Так, відомий актор Маколей Калкін поділився курйозним знімком в Instagram, на якому показав героя фільму в наш час. На фотографії дорослий Кевін відображений в спідній білизні з випнутим животом і тарілкою їжі в руках.

До теми: Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму

"Так би виглядав Сам вдома в наш час", – іронічно прокоментував кадр Калкін.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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