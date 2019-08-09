Маколей Калкін кумедно відреагував на ремейк Сам удома: епічне фото

Голлівудський актор Маколей Калкін відреагував на плани Disney перезняти фільму Сам удома. Він опублікував кумедний знімок на своїй сторінці в Instagram.

Так, відомий актор Маколей Калкін поділився курйозним знімком в Instagram, на якому показав героя фільму в наш час. На фотографії дорослий Кевін відображений в спідній білизні з випнутим животом і тарілкою їжі в руках.

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"Так би виглядав Сам вдома в наш час", – іронічно прокоментував кадр Калкін.

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