У Кувейті побудували будівлю-оригамі

Автори проекту пояснили, що власник будинку хотів, щоб споруда була примітною, але водночас забезпечувала мешканцям повну конфіденційність.

Будинок на одну сім'ю загальною площею 1300 метрів квадратних розташований на розі ділянки житлового району Абдулла-Аль-Салем у столиці держави. Каркас будівлі виконаний із залізобетону, а фасад нагадує згорнутий в оригамі папір.

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Оригінальна споруда у Кувейті / dezeen

Споруда має невеликий внутрішній двір, також оточений кутами і гранями стін. Туди можна потрапити через розсувні скляні двері. Всередині будинку практично немає коридорів, відповідно до традицій мусульманської архітектури.

Оригінальна споруда у Кувейті / dezeen

Оригінальна споруда у Кувейті / dezeen

За словами архітекторів, хоча розміри житлових приміщень "менші місцевих стандартів", вони мають функціональну гнучкість: наприклад, залишивши відкритими розсувні двері у двір, можна об'єднати простір за ними з терасою біля басейну.

Оригінальна споруда у Кувейті / dezeen

Оригінальна споруда у Кувейті / dezeen

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