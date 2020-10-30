У краш-тесті розбили два суперкари по 2 мільйони доларів: відео

Компанія Rimac не пошкодувала відразу два високошвидкісних автомобілі, проводячи випробування їхньої пасивної і активної безпеки. Вартість одного C_Two становить 2 мільйони доларів.

Активні випробування на безпеку свого нового творіння – електричного купе C_Two – проводить компанія Rimac. Так, нещодавно модель, вартістю 2 мільйони доларів, проходила краш-тест, внаслідок чого була розбита.

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Мало того, розбили відразу два автомобілі. Один суперкар пройшов краш-тест на швидкості 40 км/год, а інший – на 56 км/год. В основі C_Two лежить міцний карбоновий монокок, так що автомобілі відмінно себе проявили.

Електромобіль Rimac C_Two – один з найпотужніших суперкарів сучасності. Чотири його мотори розвивають 1914 к.с. і 2300 Н∙м. Розгін до сотні займає 1,97 секунди, а максимальна швидкість складає 412 кілометрів на годину. Всього випустять тільки 150 таких купе.

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