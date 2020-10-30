Суперник Lamborghini Urus: фотошпигуни зняли перший кросовер від Ferrari

У 2022 році з'явиться перший кросовер від Ferrari

Компанія Ferrari продовжує розробку кросовера під назвою Purosangue ("Чистокровний"). Прототип моделі, яку анонсували ще у 2018 році, вперше вдалося сфотографувати під час дорожніх випробувань. Однак на дебют моделі чекати ще довго – він запланований на 2022 рік.

Судячи з фото, тестовий автомобіль вирішили замаскувати під позашляховик Maserati Levante. Однак під щільним камуфляжем не вдалося приховати деталі, які вказують на те, що на знімках саме Purosangue. У порівнянні з Levante модель помітно занижена, а капот подовжений завдяки відсіку для двигуна, який розташують спереду в межах колісної бази для поліпшення розвантажування по осях.

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Відомо, що кросовер отримає електрифіковану силову установку. Ще у 2018 році Ferrari поділилася схематичним зображенням основних елементів, на якому гібридна система розташована позаду, поруч з коробкою передач – імовірно, "роботом" з двома зчепленнями від SF90 Stradale.

Свіжі фотографії підтверджують, що в основу Purosangue ляже платформа Front- and Mid-Engine Architecture, яка припускає використання двигунів V6, V8 і V12 – в тому числі з електричними "доважком". Судячи з масивного відсіку, прототип Purosangue оснастили 12-циліндровим мотором: на нього вказують також вихлопні труби, що нагадують патрубки GTC4Lusso і 812 Superfast з V12. Такий мотор може дістатися топовій версії кросовера, а в "базі" Ferrari запропонує скромніший V6.

Ferrari Purosangue, як і нові моделі сімейства GT, отримає особливу архітектуру салону з новими кермом, приладовою панеллю та мультимедійною системою. У список оснащення Ferrari Purosangue увійдуть система повного приводу, нова підвіска з функцією регулювання кліренсу, а також екран для пасажирів на задньому ряду.

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