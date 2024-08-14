У Краматорську з’явились портрети полеглих українських військових

Вікна в палаці культури Краматорська на Донеччині закрили портретами полеглих захисників. Художниця Анастасія Раус створила ці картини на фанерні, яку використали для закриття віконних отворів.

Роботу у своєму Instagram розмістила художниця Анастасія Раус.

До слова: Полярники випустили першу масштабну енциклопедію про Антарктику українською

Мисткиня зобразила воїнів з позивними Малі, Леміш, Восток, Мішаня, ДаВінчі, Чека та Грінка.

Я зобразила полеглих воїнів на цих фанерах, тому що хочу вже зараз поставити питання: "Як ми будемо пам’ятати та шанувати полеглих?" Коли війна скінчиться і буде час відкривати вікна і знімати фанери, що ми зробимо з цими портретами полеглих: віднесемо їх на смітник, спалимо чи створимо для них музей? – написала Анастасія у своєму Instagram-дописі.

Художниця також нагадала, що будівля палацу культури Краматорська є пам’яткою архітектури. Ці портрети мають нагадувати цивільним про те, що українські військові виборюють свободу ціною власного життя.

І ще: Найкращий результат за 12 років: Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024