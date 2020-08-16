ТОП-10 найдорожчих брендів пива: інфографіка

Світовий карантин та вимушена самоізоляція сотень мільйонів споживачів не привели до зростання вартості брендів найбільших виробників пива. Представляємо рейтинг найдорожчих пивних брендів.

Так, найдорожчим брендом хмільного напою, як і рік тому, залишається американський Budweiser – 14,7 мільярда доларів, що втратив за рік 5%, свідчать дані рейтингу найдорожчих брендів BrandZ Global Top-100 від міжнародної дослідницької компанії Kantar.

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У ТОП-10 також увійшов американський Bud Light, європейські Heineken, Stella Artois і Giunnes. Ще п'ять місць зайняли бренди з Латинської Америки. Всі вони, крім мексиканських брендів Corona і Modelo втратили у вартості від 1% до 11%.

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