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У кожного є улюблена: незвичайні та дивні чашки з домівок по всьому світу

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Найоригінальніші горнята з мережі - фото 1
Найоригінальніші горнята з мережі / reddit

Інколи люди прив'язуються до дуже простих матеріальних речей, наприклад, горнят. І майже в кожного вдома є саме та улюблена чашка, з якої все пити смачніше. Тож ловіть добірку найцікавіших та найоригінальніших варіантів цього посуду, якими діляться користувачі мережі.

Для багатьох людей ранок починається лише після чашки ароматної кави, і дуже важливим є саме вибір посуду для цього процесу збадьорення. Тому чимало хто не просто має улюблене горня, а й цілу колекцію особливих чашок. Тому не дивно, що на платформі Reddit є окрема спільнота поціновувачів горняток під назвою Mug Life.

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Тут можна побачити посуд найрізноманітніших розмірів, форм, кольорів та з дуже оригінальним декором. А у деяких випадках вам точно захочеться знайти подібну чашку і для себе. Зацініть:

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