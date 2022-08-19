У кожного є улюблена: незвичайні та дивні чашки з домівок по всьому світу

Інколи люди прив'язуються до дуже простих матеріальних речей, наприклад, горнят. І майже в кожного вдома є саме та улюблена чашка, з якої все пити смачніше. Тож ловіть добірку найцікавіших та найоригінальніших варіантів цього посуду, якими діляться користувачі мережі.

Для багатьох людей ранок починається лише після чашки ароматної кави, і дуже важливим є саме вибір посуду для цього процесу збадьорення. Тому чимало хто не просто має улюблене горня, а й цілу колекцію особливих чашок. Тому не дивно, що на платформі Reddit є окрема спільнота поціновувачів горняток під назвою Mug Life.

І ще: Город для душі: яскраві фото користувачів, які зайнялись садівництвом

Тут можна побачити посуд найрізноманітніших розмірів, форм, кольорів та з дуже оригінальним декором. А у деяких випадках вам точно захочеться знайти подібну чашку і для себе. Зацініть:

cool-bird

sophie0302_kr

Em_Art

iE4tY0uR50uL

clawsonp

NotYourAverageTaco

tobtal

Aachaa

reddit.com

bigbootytyrone

yankeedime

FizzyGizmo

FlatchULancelot

gkelley232

Chlorophyta_

JaeinNoona

cryptidcat

nyicefire

YoopersAreReal

CaptainWisconsin

glingal

reddit

Caffeinated_Ape

Caffeinated_Ape

FrigsandDangs

glutenfreesxe

jolicloud272

Mzbrowneyez1228

Grandmas_Kitchen

magicmeese

asinghingmaddy

Читайте також: Найоригінальніші авто, які люди зустрічали на вулицях – фото