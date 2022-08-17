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Город для душі: яскраві фото користувачів, які зайнялись садівництвом

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Користувачі показали власні садочки біля дому - фото 1
Користувачі показали власні садочки біля дому / reddit

Проведення часу на природі позитивно впливає на самопочуття, тому не дивно, що чимало людей вирішують займатись садівництвом за власним бажанням. І успіхи деяких з них у цьому надихають та захоплюють!

Якщо вам здається, що садівництво - хобі для літніх людей, то час забути про ці стереотипи. Навіть коротка прогулянка парком чи лісом, а також догляд за кімнатними рослинами дозволяють покращити самопочуття. І понад 4,8 млн учасників сабердіту Gardening (Садівництво) це підтверджують.

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У цій спільноті діляться різноманітними успіхами у всьому, що стосується садів, догляду за рослинами та просто яскравими кадрами своїх невеликих і ефектних городів. До того ж, вони надихають спробувати й себе у садівництва. Все, що для цього потрібно, це терпіння, готовність приймати свої помилки, а також сприятливе середовище, у якому люди завжди готові вам допомогти (саме це і пропонують на Reddit). Зацініть!

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