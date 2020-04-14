У кожного свій обман 9, 10 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "У кожного свій обман" стартував на каналі СТБ. Нові 9 і 10 серія демонструють гостроцікаву історію життя головної героїні, чоловік якої раптово зник. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Серіал "У кожного свій обман" – це мелодрама від режисера Анатолія Матешка. У центрі сюжету – життя головної героїні Лізи Лапшиної. Її буденний плин змінюється після того, як її чоловік раптово зникає...

Попередні 7 і 8 серія

Ліза – лікар-гінеколог у найкращій клініці. Вона чудовий професіонал і допомагає завагітніти будь-яким пацієнтам. Жінки, які звертаються до Лізи, стають матерями. На жаль, сама головна героїня не може мати дітей. У неї вроджена вада серця.

9 серія. Олексій повернувся живий і неушкоджений: де він пропадав?

Олексій розповідає Лізі всю правду про своє зникнення. Увесь цей час він ховався в надійному місці, щоб врятувати бізнес від рейдерського захвату, а себе і Лізу – від жорстокої розправи. Він навмисне ініціював свою смерть, щоб спровокувати людей Багірова до рішучих дій. Чи зможе Ліза пробачити Олексію?

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 9 серія від 14-04-2020

Ліза зустрічається з Гуділіним і розповідає йому всю правду. Вона просить поставити їхні стосунки на паузу, щоб вона могла все обдумати та вирішити, як жити далі. Що підкаже їй серце?

10 серія. Війна за дитину: у Марти прокидаються материнські почуття

Марта отримує результати ДНК-експертизи, які підтверджують, що Ярик – не син Лапшина. Пережиті події дуже змінюють Марту, і вона розуміє, що не може продати свого малюка ні за які гроші. У неї прокидаються материнські почуття, і тепер дівчина готова навіть звернутися в суд, щоб повернути дитину. А як же їхній договір? Як відреагує Ліза на спробу Марти відібрати в неї найдорожче?

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 10 серія від 14-04-2020

У Олексія не ладяться стосунки з Лізою, оскільки вона не може пробачити чоловіку зраду та брехню. Чи наважиться Ліза на розлучення?

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