У кожного свій обман 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "У кожного свій обман" стартував на каналі СТБ. Нові 7 і 8 серія демонструють гостроцікаву історію життя головної героїні, чоловік якої раптово зник. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Серіал "У кожного свій обман" – це мелодрама від режисера Анатолія Матешка. У центрі сюжету – життя головної героїні Лізи Лапшиної. Її буденний плин змінюється після того, як її чоловік раптово зникає...

Попередні 5 і 6 серія

Ліза – лікар-гінеколог у найкращій клініці. Вона чудовий професіонал і допомагає завагітніти будь-яким пацієнтам. Жінки, які звертаються до Лізи, стають матерями. На жаль, сама головна героїня не може мати дітей. У неї вроджена вада серця.

7 серія. Зрада колег і звільнення з роботи

Ліза привозить Марту на збереження, але в лікарні на неї чекає неприємний сюрприз. Усі колеги оголосили їй бойкот, а головна лікарка просить написати заяву за власним бажанням. Розгублена Ліза не розуміє, що відбувається, але усе стає на свої місця.

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 7 серія від 13-04-2020

Виявляється, заздрісна інтриганка Івкіна розповіла всьому колективу, що Єлизавета займається торгівлею дітьми. Під час прийому вона відмовляє жінок від абортів і робить із них сурогатних матерів для бездітних пар. Як люди, які знають Лізу так багато років, могли повірити в таку брехню? Чи витримає серце Лізи такий удар?

8 серія. Ліза дізнається про "чорні" справи Івкіної

Ліза шокована тим, що на будівництві продовжуються роботи, хоча вона законна власниця і не підписувала жодного дозволу на будівництво. Під час спроби з’ясувати, хто за цим стоїть, її просто виставляють за територію. Ліза поспішає розповісти про побачене Гуділіну, проте слідчий знає набагато більше за неї. Знає і мовчить…

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 8 серія від 13-04-2020

Лікар повідомляє Лізі невтішні новини: хвороба невпинно прогресує і врятувати її може лише трансплантація донорського серця. Проте Ліза сподівається, що в неї ще є час і не поспішає з операцією. Чи не запізно вона схаменеться?

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