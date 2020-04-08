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У кожного свій обман 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
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Український серіал "У кожного свій обман" стартував на каналі СТБ. Нові 5 і 6 серія демонструють гостроцікаву історію життя головної героїні, чоловік якої раптово зник. Дивіться онлайн свіжі епізоди!
Серіал "У кожного свій обман" – це мелодрама від режисера Анатолія Матешка. У центрі сюжету – життя головної героїні Лізи Лапшиної. Її буденний плин змінюється після того, як її чоловік раптово зникає...
Ліза – лікар-гінеколог у найкращій клініці. Вона чудовий професіонал і допомагає завагітніти будь-яким пацієнтам. Жінки, які звертаються до Лізи, стають матерями. На жаль, сама головна героїня не може мати дітей. У неї вроджена вада серця.
5 серія. Спільний ворог зближує Марту і Лізу
Ліза повертається додому і знаходить прощальну записку Марти. Токсикоз дуже сильно налякав дівчину, тому вона вирішила позбутися дитини та повернути аванс. Чи вдасться Лізі зупинити Марту та відмовити від аборту?
Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 5 серія від 8-04-2020
Махонін знову навідується до Лізи з пропозицією продати фірму просто зараз. Але вона відмовляється підписувати будь-які документи до вступу у спадщину. Також Ліза не розуміє поспіху та особливої зацікавленості Махоніна, і це її насторожує. Невже він веде нечисту гру та хоче підставити Олексія?
6 серія. Хто насправді Махонін – друг чи зрадник?
З'ясовується, що Махонін продався Багірову і тепер працює на нього. Він не лише зрадив Олексія, а й хоче за будь-яку ціну підставити Лізу і змусити її підписати документи на продаж фірми. Люди Багірова починають слідкувати за Лізою і з'ясовують, що її слабке місце – Марта. Вони викрадають дівчину і готові повернути її цілою та неушкодженою в обмін на компанію Олексія. Чи виконає Ліза вимоги Багірова?
Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 6 серія від 8-04-2020
У Лізи починаються проблеми на роботі. Керівництво не задоволене її постійними лікарняними та відгулами, а також невиконанням обов'язків завідувачки відділення. А от Івкіна не може натішитися цій ситуації, адже тепер у неї з'явилася можливість вижити конкурентку. На які хитрощі готова інтриганка, щоб сісти в крісло завідувачки?
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