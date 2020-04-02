На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
- 28
Український журналіст та ведучий Роман Вінтонів, відомий під псевдонімом Майкл Щур ("Телебачення Торонто", шоу #@)₴?$0), поділився добіркою улюблених фільмів та серіалів. Карантин – ідеальний час, щоб їх переглянути.
Як розповів Майкл Щур в коментарі виданню "СЛУХ", на карантині він проводить час з донькою, грає на гітарі, грає в комп'ютерні ігри, а також читає, займається спортом та, звісно, дивиться кіно. Ловіть список стрічок, які рекомендує ведучий переглянути і вам.
Фільми та серіали від Майкла Щура
"Паразити"
- Parasite / 2019
Цей південнокорейський фільм режисера Пон Чжун Хо виграв цьогорічний Оскар, здивувавши не лише глядачів, а й кінокритиків. В основі стрічки – однойменний комікс Хітоші Івакі.
Опис сюжету. Хлопчина на ім'я Кі Ву виріс у бідній родині. Єдиний стабільний заробіток сімейства – збирати картонні коробки від піци. Якось, дізнавшись про вакансію репетитора з англійської для дитини із заможної родини, Кі Ву вирішує підробити документи про освіту. Не підозрюючи про шахрайство, багатії приймають хлопця на роботу. Тепер фінансове становище родини значно покращилося і зупинятися на досягнутому кмітливий Кі Ву не збирається. І коли все, здавалося б, налагодилось, ситуація різко зміниться, а фінал фільму вас шокує.
Серіал "Шпигун"
- (The Spy) / Netflix / 2019
Мінісеріал, заснований на реальних подіях. Це історія життя ізраїльського шпигуна Елі Коена. У 1959 році він отримує завдання відправитися під прикриттям до Сирії і в кінцевому підсумку змінює хід історії Ізраїлю. Ви дізнаєтеся про роль води і евкаліптів у війні за Голани, зайвий раз вжахнетеся багатовіковій арабо-ізраїльській ворожнечі та зрозумієте, що часи відчаю вимагають відчайдушних заходів.
Серіал "Парки та зони відпочинку"
- (Parks and Recreation) / NBC / 2009-2015
Комедійний серіал, який відволіче вас від суворих реалій та підніме настрій принаймні на час перегляду. Цікаво, що продюсером "Парків та зон відпочинку" є Майкл Шур (але не Щур!). Він також створив добре відомий серіал "Офіс".
Опис сюжету: Проста чиновниця Леслі Ноуп якось зрозуміла, що її робота не приносить суспільству жодної користі. Тоді ж вона вирішує перетворити покинутий кар'єр в парк культури та відпочинку. Перепоною на її шляху стануть негнучка бюрократична система, егоїстичні сусіди, що не бажають змін, та забудовники, що відразу зацікавились непотрібною їм досі ділянкою. Але Леслі просто так не здасться…
Мультсеріал для дорослих "Поліція Парадайз"
- Paradise PD / Netflix / 2018
Комедійний анімаційний серіал для дорослих "зайде" не всім, але якщо ви дивились "Бріклбері" та інші дещо трешові мультики, то вам сподобається.
Сюжет. Дія мульсеріалу "Поліції Парадайз" розгортається в маленькому містечку Парадайз, жителі якого намагаються не потрапляти на очі місцевій поліції. І зовсім не тому, що вони схильні до скоєння правопорушень. Просто місцевих копів важко віднести до розряду "хороших поліцейських". Навпаки, всіх слуг закону цього міста можна сміливо назвати гіршими представниками професії, і зустріч з ними ні до чого доброго не приводить. Більшу частину проблем для населення міста створюють саме вони ...
Дивіться також: ТОП 5 фільмів, які рекомендує Сергій Притула
-
18:30Фахівці розповіли, чому корисно приймати холодний душ
-
18:22Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
18:00Гороскоп на 3 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Названі несподівані психологічні наслідки самоізоляції
-
Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
17:42У ВООЗ дали важливу пораду людям на самоізоляції
-
17:23Настя Каменських показала свою найкращу подружку
-
17:12Як характер людини впливає на її сон: цікаве дослідження
-
16:50Український оркестр дистанційно записав кліп: це треба бачити
-
16:41YouTube запустить сервіс для конкуренції з TikTok
-
16:31Коронавірус стане темою церемонії відкриття Олімпійських ігор у 2021 році
-
16:20Скасування ЗНО і карантин до 15 травня: МОН спростувало нові фейки
-
16:135 речей, яких нас навчила пандемія коронавірусу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
15:49Названі овочі, які тільки заважають схуднути
-
15:25Зірка UFC показала, як голяка тренується з хлопцем: відверте фото
-
15:14Audi RS7 перетворили на 740-сильний суперкар
-
14:54У відкритому доступі з'явилися понад мільйон безкоштовних електронних книг
-
14:43Дивіться, як пара з різних країн влаштовує побачення на кордоні
-
14:26Британська порнозірка розкрила секрет своєї популярності (18+)
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
14:05Супрун попросила Маска допомогти Україні, але втрутився її опонент: хто має рацію
-
13:55Пілот придумав, як розважитися під час карантину: кумедне відео
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
11:00THE HARDKISS – Гора: дивіться новий потужний кліп про останній шанс для людства
-
10:06Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 2 квітня
-
07:14Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається
- 01 квітня
-
20:29Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
-
18:105 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
14:00ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
-
11:051 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус
-
10:06Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах
- 31 березня
-
21:4510 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам