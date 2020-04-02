Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині

Український журналіст та ведучий Роман Вінтонів, відомий під псевдонімом Майкл Щур ("Телебачення Торонто", шоу #@)₴?$0), поділився добіркою улюблених фільмів та серіалів. Карантин – ідеальний час, щоб їх переглянути.

Як розповів Майкл Щур в коментарі виданню "СЛУХ", на карантині він проводить час з донькою, грає на гітарі, грає в комп'ютерні ігри, а також читає, займається спортом та, звісно, дивиться кіно. Ловіть список стрічок, які рекомендує ведучий переглянути і вам.

Фільми та серіали від Майкла Щура

"Паразити"

Parasite / 2019

Цей південнокорейський фільм режисера Пон Чжун Хо виграв цьогорічний Оскар, здивувавши не лише глядачів, а й кінокритиків. В основі стрічки – однойменний комікс Хітоші Івакі.

Опис сюжету. Хлопчина на ім'я Кі Ву виріс у бідній родині. Єдиний стабільний заробіток сімейства – збирати картонні коробки від піци. Якось, дізнавшись про вакансію репетитора з англійської для дитини із заможної родини, Кі Ву вирішує підробити документи про освіту. Не підозрюючи про шахрайство, багатії приймають хлопця на роботу. Тепер фінансове становище родини значно покращилося і зупинятися на досягнутому кмітливий Кі Ву не збирається. І коли все, здавалося б, налагодилось, ситуація різко зміниться, а фінал фільму вас шокує.

Серіал "Шпигун"

(The Spy) / Netflix / 2019

Мінісеріал, заснований на реальних подіях. Це історія життя ізраїльського шпигуна Елі Коена. У 1959 році він отримує завдання відправитися під прикриттям до Сирії і в кінцевому підсумку змінює хід історії Ізраїлю. Ви дізнаєтеся про роль води і евкаліптів у війні за Голани, зайвий раз вжахнетеся багатовіковій арабо-ізраїльській ворожнечі та зрозумієте, що часи відчаю вимагають відчайдушних заходів.

Серіал "Парки та зони відпочинку"

(Parks and Recreation) / NBC / 2009-2015

Комедійний серіал, який відволіче вас від суворих реалій та підніме настрій принаймні на час перегляду. Цікаво, що продюсером "Парків та зон відпочинку" є Майкл Шур (але не Щур!). Він також створив добре відомий серіал "Офіс".

Опис сюжету: Проста чиновниця Леслі Ноуп якось зрозуміла, що її робота не приносить суспільству жодної користі. Тоді ж вона вирішує перетворити покинутий кар'єр в парк культури та відпочинку. Перепоною на її шляху стануть негнучка бюрократична система, егоїстичні сусіди, що не бажають змін, та забудовники, що відразу зацікавились непотрібною їм досі ділянкою. Але Леслі просто так не здасться…

Мультсеріал для дорослих "Поліція Парадайз"

Paradise PD / Netflix / 2018

Комедійний анімаційний серіал для дорослих "зайде" не всім, але якщо ви дивились "Бріклбері" та інші дещо трешові мультики, то вам сподобається.

Сюжет. Дія мульсеріалу "Поліції Парадайз" розгортається в маленькому містечку Парадайз, жителі якого намагаються не потрапляти на очі місцевій поліції. І зовсім не тому, що вони схильні до скоєння правопорушень. Просто місцевих копів важко віднести до розряду "хороших поліцейських". Навпаки, всіх слуг закону цього міста можна сміливо назвати гіршими представниками професії, і зустріч з ними ні до чого доброго не приводить. Більшу частину проблем для населення міста створюють саме вони ...

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