У кожного свій обман 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "У кожного свій обман" стартував на каналі СТБ. Нові 3 і 4 серія демонструють гостроцікаву історію життя головної героїні, чоловік якої раптово зник. Дивіться онлайн перші епізоди!

Серіал "У кожного свій обман" – це мелодрама від режисера Анатолія Матешка. У центрі сюжету – життя головної героїні Лізи Лапшиної. Її буденний плин змінюється після того, як її чоловік раптово зникає...

Попередні 1 і 2 серія

Ліза – лікар-гінеколог у найкращій клініці. Вона чудовий професіонал і допомагає завагітніти будь-яким пацієнтам. Жінки, які звертаються до Лізи, стають матерями. На жаль, сама головна героїня не може мати дітей. У неї вроджена вада серця.

3 серія. Ліза відмовляється вірити у смерть Олексія

Ліза не може усвідомити та прийняти можливість смерті свого чоловіка Олексія. А звістка про зраду чоловіка та вагітність молодої коханки зовсім вибиває її з колії. Щоб відволіктися від цих подій, Ліза поринає в роботу та шукає підтримку в колег. Тим часом поліція продовжує слідчі дії у справі Олексія Лапшина. Чи вдасться їм з'ясувати всі факти та відтворити загадкові події ночі?

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 3 серія від 7-04-2020

Неочікувана зустріч Усіма правдами та неправдами Ліза дізнається номер коханки її чоловіка та домовляється про зустріч у ресторані. Зайшовши до закладу, Ліза бачить Марту – ту саму дівчину, яка приходила в клініку, щоб позбутися дитини. Яку неочікувану пропозицію отримає Марта від Лізи?

4 серія. У справі Лапшина жодної зачіпки: хто прибрав усі сліди?

Ліза намагається з'ясувати, куди зникли гроші з рахунків компанії Олексія, але жодних зачіпок немає. Ліза сподівається, що юрист Махонін проллє світло на діяльність фірми в останні місяці. Але і в нього немає ніякої інформації, адже останнім часом Олексій поводив себе дуже нервово і нікому нічого не розповідав. Хто і навіщо приховав усі сліди діяльності компанії?

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 4 серія від 7-04-2020

Тим часом у лікарні трапляється надзвичайна подія – після аборту ледь не помирає пацієнтка. Чи вдасться Лізі з'ясувати причини невдалого хірургічного втручання та наказати винуватця?

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