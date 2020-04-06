У кожного свій обман 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "У кожного свій обман" стартував на каналі СТБ. Прем'єрні 1 і 2 серія демонструють гостроцікаву історію життя головної героїні, чоловік якої раптово зник. Дивіться онлайн перші епізоди!

Серіал "У кожного свій обман" – це мелодрама від режисера Анатолія Матешка. У центрі сюжету – життя головної героїні Лізи Лапшиної. Її буденний плин змінюється після того, як її чоловік раптово зникає...

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Ліза працює лікарем-гінекологом у найкращій клініці. Вона чудовий професіонал і допомагає завагітніти будь-яким пацієнтам. Жінки, які звертаються до Лізи, стають матерями. На жаль, сама головна героїня не може мати дітей. У неї вроджена вада серця.

Коханий чоловік Лізи – Олексій, власник будівельної фірми. Він часто буває у робочих відрядженнях, але загалом їх сім'я щаслива.

1 серія. Невиліковна хвороба диктує Лізі правила життя

Під час чергового огляду кардіолога Ліза дізнається, що її хвороба прогресує. Їй потрібно пригальмувати та змінити темп життя, якщо вона хоче жити. Ліза все одно продовжує працювати.

Раптом у клініці, де працює Ліза, на пенсію йде завідувач гінекологічного відділення і ця посада звільняється. Чи очолить Ліза відділення?

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 1 серія від 6-04-2020

2 серія. У пастці Багірова: який вихід знайде Олексій?

Поведінка Олексія змінюється, він нервується, щось приховує та мало часу проводить вдома. Ліза це помічає, але чоловік ігнорує її спроби поговорити.

Одного дня Олексію телефонує Марти та повідомляє, що після інтрижки під час відрядження вона від нього вагітні. Це аж ніяк не цікавить Олексія, тому він відкупається великою сумою грошей, щоб коханка зробила аборт. Марта потрапляє до Лізи, яка записує дівчину на аборт, але сподівається її відмовити.

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 2 серія від 6-04-2020

Далі люди Багірова погрожують Олексію через припинення будівництва. Вони хочуть відправити Олексія в тюрму, адже знають його секрет – заради виграшу в тендері, Олексій дав хабаря.

Ввечері Олексій збирається в термінове відрядження. Ліза хвилюється, адже літак давно приземлився, але чоловік не виходить на зв'язок.

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