У кожного свій обман 11, 12 серія: дивитись онлайн фінал нового серіалу СТБ

Український серіал "У кожного свій обман" стартував на каналі СТБ. Фінальні 11 і 12 серія демонструють завершення гостроцікавої історії життя головної героїні Лізи. Дивіться онлайн фінальні епізоди!

Серіал "У кожного свій обман" – це мелодрама від режисера Анатолія Матешка. У центрі сюжету – життя головної героїні Лізи Лапшиної. Її буденний плин змінюється після того, як її чоловік раптово зникає...

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Ліза – лікар-гінеколог у найкращій клініці. Вона чудовий професіонал і допомагає завагітніти будь-яким пацієнтам. Жінки, які звертаються до Лізи, стають матерями. На жаль, сама головна героїня не може мати дітей. У неї вроджена вада серця.

11 серія. Чи гарний з Олексія батько?

Марта дізнається, що стан Лізи критичний і приїжджає в лікарню провідати її. Ліза розуміє, що серце не залишає їй вибору, тому просить Марту помиритися з Олексієм заради щасливого майбутнього Ярика. Чи погодиться дівчина виконати прохання подруги?

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 11 серія від 16-04-2020

Олексій заявляє лікарю Лізи, що готовий знайти будь-які гроші, щоб врятувати її. Але вже занадто пізно… Гроші їй не допоможуть, а знайти донора за такий короткий час – справжнє диво. Чи є у Лізи шанс на життя?

12 серія. Чи є у Лізи шанс на життя?

Марта потрапляє в страшну ДТП. У край важкому стані дівчину привозять у лікарню – ту саму, де лежить Єлизавета Лапшина. Марта розуміє, що їй залишилося недовго, тому розповідає Лізі, що Ярик – не Олексія син. Як Ліза відреагує на таке зізнання?

Дивитись онлайн серіал У кожного свій обман 12 серія від 16-04-2020

Олексій продав бізнес, щоб урятувати дружину, але вже занадто пізно і ніякі гроші не допоможуть. Залишилося сподіватися лише на диво. Чи вдасться знайти донора серця за такий короткий час?

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