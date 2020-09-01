Ніякої піци: колишній кухар Єлизавети II розкрив секрети королівського харчування

Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд розповів, що королева Єлизавета ніколи не їсть піцу. Але на цьому гастрономічні дивацтва 94-річної глави Сполученого Королівства не закінчуються.

В інтерв'ю US Weekly він повідомив, що за час його перебування на королівській кухні (а він працював у палаці з 1982 по 1993 роки) в королівському меню ніколи не було фастфуду. За ці 11 років піцу ніколи не подавали на стіл.

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За його словами, меню в Букінгемському палаці досить традиційне і там переважно французькі страви. Якщо вірити словам МакГрейда, піці там не місце.

Єлизавета II не має право їсти руками, тож піци у її меню немає

Відповідно до етикету, королева повинна їсти тільки за допомогою столових приборів. Брати рукою їй дозволяється хіба що чашку чаю.

Однак, за словами МакГрейда, не з усім фастфудом королева така сувора. У неї є і виключення. Єлизавета II любить бургери, але тільки без булочки. Вони повинні бути подані так, щоб їх можна було їсти ножем і виделкою. Шеф-кухар згадує, що колись в Шотландії вони готували для королівської сім'ї бургери з оленини (монархи їздили туди на полювання).

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