Королева Єлизавета II вперше за довгий час вийшла у світ

94-річна королева Великобританії вирішила порушити побудовані нею ж плани і все-таки повернулася до своїх королівських обов'язків/

Так, королева в супроводі старшого онука і другого спадкоємця в черзі на британський престол, 39-річного принца Вільяма, відвідала Лабораторію оборонної науки і техніки Портон-Даун в околицях міста Солсбері. Монархи взяли участь в офіційному відкритті нового центру енергетичної аналітики.

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В рамках візиту Єлизавета II і Вільям прогулялися будівлею, де їм показали новітні військові розробки, поспілкувалися з фахівцями, які займаються захистом Великобританії від тероризму та організованої злочинності, і з вченими, які вивчають природу хімічної зброї (в тому числі і речовини Новачок) і вірусу COVID-19, допомагають системі охорони здоров'я збільшити масштаби тестування населення. Відомо, що королева прибула до центру на вертольоті, а Вільям приїхав на автомобілі. Також всі 48 осіб, з якими контактували представники королівської сім'ї, пройшли тест на коронавірус.

До речі, останній раз принц Вільям супроводжував свою бабусю на публічному заході три роки тому: в липні 2017 року на зустрічі з людьми, які постраждали від пожежі у висотній будівлі Гренфелл-тауер.

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