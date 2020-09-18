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У Копенгагені з'явилася найвища стіна для скелелазіння: висота запаморочлива
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На острові Амагер у Копенгагені (Данія) кілька років тому побудували екологічний сміттєспалювальний завод з лижних схилом і зоною активного відпочинку на даху. Тепер схил CopenHill доповнить 85-метрова штучна стіна для скелелазіння – найвища у світі.
Потрапити на стіну зможе далеко не кожен, адже атракціон досить екстремальний. Пускати будуть тільки повнолітніх, яким до того ж доведеться пред'явити сертифікат про проходження спеціальної підготовки.
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У CopenHill є безліч інших розваг: тут можна покататися на лижах, санях тобогган, зайнятися бігом або спортивною ходьбою. Дах заводу також виконує роль зеленої лісової зони, де можна відпочивати та милуватися панорамою Копенгагена.
CopenHill використовується для активного відпочинку місцевих
Завод Amager Bakke, на якому розташована зона відпочинку, вважається найчистішою станцією по спалюванню сміття у світі. Вона забезпечує електроенергією 50 000 домашніх господарств практично без шкоди для довкілля: завдяки інноваційній системі фільтрації викиди сірки вдалося скоротити на 99,5%, а оксидів азоту – на 90%.
Піднятися на стіну зможе не кожен охочий
Крім того, Amager Bakke перетворює на енергію природні ресурси, такі як дощова вода, сонячне світло і природні повітряні потоки.
Копенгаген прагне звести до мінімуму споживання енергії та знизити викиди вуглецю. Завдяки таким проєктам, як Amager Bakke, місто сподівається повністю відмовитися від викопного палива до 2050 року.
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