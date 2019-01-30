У компанії Valve розповіли, як дедлайни впливають на співробітників

В ігровій спільноті існує жартівливий термін Valve Time – ним позначається час до релізу якогось проекту у перерахунку на символічний "годинник Valve". Мем народився через те, що компанія Гейба Нюелла часто не дотримується обіцяних термінів.

Причина регулярних зволікань – горизонтальна структура управління, яку практикує Valve, дозволяючи своїм співробітникам самостійно організовувати робочий процес, ставити які завгодно дедлайни та фокусуватися на тих чи інших проектах на власний розсуд.

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Гра буде готова тоді, коли вона буде готова, – так звучить неофіційне гасло компанії.

Джейн Ін, колишня співробітниця Campo Santo (розробники Firewatch), яка тепер працює в Valve, розповіла, як такий підхід компанії до виробництва відеоігор допомагає "ігроробам" поєднувати роботу й особисте життя.

"Годинник Valve", який викликає неабияке здивування

"Знаю, що всі жартують з приводу Valve Time, але насправді дуже приємно ходити о 17:30 по практично порожньому офісу, усвідомлюючи, що зараз колеги перебувають зі своїми дітьми або просто живуть життям поза роботою", – розповіла вона.

I know what "valve time" is poking fun at, but in reality it's really nice to walk around a mostly empty office at 5:30pm because I know people get to be parents to their kids, and/or just be living their lives outside of their jobs. — Jane Ng (@thatJaneNg) 29 січня 2019 р.

"У кількох хлопців з Valve в найближчі місяці народяться діти. І дуже приємно бачити, як люди щиро вітають один одного з очікуванням первістка замість того, щоб у душі переживати про те, як відсутність колег на роботі позначиться на термінах проекту. Те, що це в розвинених країнах такий трудовий розпорядок повинен бути нормою для всіх – розмова окрема. А зараз я рада, що саме такий шлях вибрали хлопці з Valve", – зазначила Ін.

Свобода у виборі термінів і відсутність необхідності бути присутнім на робочому місці фіксовану кількість часу – ключовий момент у творчих професіях, оскільки натхнення не завжди можливо змусити прийти в ті моменти, коли перебуваєш на роботі. Мене тішить, що у мене завжди є час, щоб ретельно обдумати рішення складних завдань, – підкреслила вона.

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