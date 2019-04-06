У команді Victoria's Secret з'явився новий сексуальний ангел

Улюблена модель співачки Ріанни стала новим ангелом Victoria's Secret: Леомі Андерсон отримала заповітні крила.

Через місяць після призначення Барбари Палвін амбасадором бренду Victoria's Secret у марки з'явився ще один новий ангел: Леомі Андерсон.

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В індустрії модель відома як улюблениця Ріанни, яка знімалася для рекламних кампаній Fenty Beauty і Savage. У показах білизняного бренду вона бере участь вже чотири роки поспіль, але до цього ніяк не могла отримати заповітний ангельський статус.

"Я досі в шоці, – написала лондонська модель в інстаграмі. – Це те, про що я навіть боялася мріяти, тому що ніколи не припускала, що це збудеться. Але я шалено рада оголосити – тепер я новий ангел Victoria's Secret!"

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